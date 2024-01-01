На восстановление судов в Пермском крае будет выделено 400 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: «Речные трамвайчики по Каме», vk.com/kamatravelperm

Власти Пермского края запланировали финансирование на восстановление двух дебаркадеров и трех речных судов. Согласно пояснительной записке к бюджету региона на ближайшие три года, в 2025 году на эти цели будет выделено 230 млн руб., а в 2026 году — 190 млн руб.

По информации издания «Звезда», ремонту подлежат два «Метеора» и теплоход «Восход».

Всего же в Перми появится семь новых водных судов, среди которых электрический катер «Москва 2.0» и катамараны Looker 390T.

В целом на развитие водной инфраструктуры запланировано выделить 912 млн руб. Как указано в документе, эти средства будут направлены на строительство причалов в муниципалитетах, приобретение и восстановление судов, на их обслуживание и эксплуатацию, а также на ремонт вокзала. В 2025 году запланировано выделение 499,8 млн руб., в 2026-м — 318,4 млн, а в 2027-м — 93,7 млн руб.

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