Алёна Бронникова Камское речное пароходство подарит Прикамью законсервированные суда «Метеор» Их модернизация может потребовать 200 млн рублей Поделиться Твитнуть

Государственный архив Пермского края

Совет директоров ПАО «СК «Камское речное пароходство» (КРП) на прошлой неделе подписал документ о передаче в собственность дочерней компании ООО «Теплоход "Владимир Маяковский» четырёх судов, два из которых — выведенные из эксплуатации суда на подводных крыльях типа «Метеор».

По словам знакомого с ситуацией источника «Коммерсантъ-Прикамье», предполагается, что в дальнейшем компания передаст теплоходы в безвозмездное пользование краевым властям. Точная стоимость их ремонта будет известна после оценки. Эксперты отмечают, что восстановление и модернизация обойдутся почти в пять раз дешевле, чем покупка новых «Метеоров». Так, обновление одного судна составит около 100 млн руб., а покупка нового — около 500 млн руб.

«Метеор-220» и «Метеор-231» были построены на Зеленодольском судостроительном заводе им. Горького в 1987 и 1988 годах, в 1990-х они были законсервированы. Сейчас они находятся на ответственном хранении в пермском ООО «Заозерская ремонтно-эксплуатационная база флота».

В рамках соглашения, помимо судов КРП передаст «Дебаркадер-52» и «Дебаркадер-80». Общая стоимость имущества составит 97,3 млн руб. С руководством КРП изданию связаться не удалось. В минтрансе Пермского края информацию не прокомментировали.

На прошлой неделе стало известно, что краевое правительство изучает возможность восстановления двух скоростных теплоходов на подводных крыльях типа «Метеор». Об этом заявил глава минтранса Прикамья Сергей Вешняков. Он рассказал, что сейчас также прорабатывается вопрос установки плавучих пристаней на Каме.

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