Зарина Ситдикова В Пермском крае планируют восстановить два высокоскоростных судна «Метеор» Дополнительно власти региона хотят установить дебаркадеры на Каме Поделиться Твитнуть

В Пермском крае изучается возможность восстановления двух скоростных теплоходов на подводных крыльях «Метеор». Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

По данным пресс-службы главы региона, о намерении модернизировать судна заявил глава минтранса Прикамья Сергей Вешняков на очередном заседании рабочей группы по развитию водного транспорта. Министр добавил, что региональные власти также прорабатывают вопрос установки дебаркадеров. Плавучие пристани планируется установить на Каме.

Напомним, в 2020 году в Перми уже предлагали восстановить высокоскоростные суда для работы на речных маршрутах. Тогда «Метеор» на 123 посадочных места планировалось использовать на маршруте КамГЭС— Хохловка—Демидково. Помимо этого, озвучивалась идея запуска городского маршрута Гайва—Пермь I—Закамск судами со скоростным ходом типа «Восход» или «Метеор».

На сегодняшний день Пермский край — единственный субъект РФ, где есть парк высокоскоростных судов, находящихся на консервации.

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