Наталья Тимофеева журналист В Прикамье предложили пустить скоростной теплоход по маршруту «Гайва — Пермь-1 — Закамск» Кресла судно получит со списанных самолётов Поделиться Поделиться Твитнуть

Речной пассажирский теплоход на подводных крыльях. Комплект открыток "Пермь". Фото Е. Гаврилова. Издательство "Плакат". Москва, 1988 г.

Вчера, 18 февраля, на комитете по развитию инфраструктуры Заксобрания обсуждался вопрос состояния и перспективы развития в крае перевозок водным транспортом.

Председатель совета директоров ОАО «СК Камское речное пароходство» Михаил Антонов сообщил, что в 2019 году он по договорённости с уже бывшим губернатором Максимом Решетниковым приобрёл комфортабельный двухпалубный теплоход «Василий Чапаев» на 150 посадочных мест. Этот теплоход нужен, чтобы открыть рейс «Пермь-Усолье» с заходом в Демидково и Хохловку. По словам Михаила Антонова, теплоход сейчас зимует в Нижнем Новгороде, в мае его перевезут в Пермь, и с июня он начнёт работу по перевозке местных жителей и туристов.

Михаил Антонов отметил, что Пермский край — это единственный субъект РФ, где есть большой фонд высокоскоростных судов, причём весь находящийся на консервации. По его словам, в Казани и Самаре такие перевозки есть и даже субсидируются.

«К сожалению, корпуса этих судов алюминиевые, и нам очень тяжело содержать их на консервации. Через несколько лет мы можем пройти «точку невозврата», и тогда корпуса будет не восстановить. Поэтому мы предлагаем открыть между КамГЭСом, Хохловкой и Демидково маршрут для скоростного судна типа «Метеор» на 123 посадочных места. На этом виде транспорта от КамГЭСа до Хохловки всего 15-20 минут», — заявил председатель совета директоров ОАО «СК Камское речное пароходство».

Также Михаил Антонов предложил открыть водный маршрут «Гайва — Пермь-1 — Закамск» со скоростным ходом и продублировать его бесскоростным ходом с помощью речного трамвайчика. По его словам, эти маршруты достаточно обслуживать тремя судами типа «Восход» или «Метеор».

«Но для того, чтобы запустить эту программу, мы считаем, нужно произвести модернизацию этих судов, заменив двигатели на более приличные и экономичные. Для сравнения: если приобретать такое же новое судно, это обойдётся в 110-120 млн руб., а если поставить новый двигатель на уже существующее судно — всего 20 млн руб. Всё просто — меняем двигатель, меняем кресла на более современные, которые есть в большом количестве на списанных самолётах, и «Восход» будет иметь такие же характеристики как новое судно», — отметил эксперт.

Предваряя вопросы депутатов, Михаил Антонов заявил, что предложение запустить водный маршрут — это скорее социально ориентированное, чем экономически целесообразное предложение. Но при этом добавил, что расстояние от Гайвы до Перми-1 по Каме преодолевается за 15 минут. Столько же нужно, чтобы добраться на «Метеоре» или «Восходе» от Перми-1 до Закамска. В связи с этим эксперт уверен, что спрос на такие перевозки будет. А если заполняемость речных теплоходов окажется выше 80%, то маршрут выйдет на самоокупаемость, и дотации будут не нужны. Единственное, нужна совместная работа по причалам в Демидково, Хохловке и КамГЭСе. В итоге Михаил Антонов предложил создать межведомственную рабочую группу, где можно было бы обсудить, какой эффект для власти и общества могут привести водные перевозки.

Председатель комитета по инфраструктуре Виктор Плюснин отметил, что тема хорошая, но нужно отремонтировать причалы. Так как у муниципалитетов на это денег нет, депутат предложил взять речные перевозки на уровень края.

Касательно открывающегося маршрута «Пермь — Усолье» с заходом в Хохловку, министр транспорта Николай Уханов сообщил, что эта тема прорабатывается не один год. На уровне края даже искали возможность создания единого билета: человек покупает билет на теплоход, причаливает к музею и с этим билетом бесплатно его посещает.

Николай Уханов также сообщил, что в 2020 году минтранс закажет обследование существующих причальных стенок. «Но чтобы проводить ремонт причалов, надо понимать, зачем. Мы три года просим от вас анализ финансовой модели маршрута «Гайва — Пермь-1 — Закамск». Я готов рассматривать любые формы поддержки, и об этом мы вам неоднократно говорили. Давайте смотреть, но предоставьте хотя бы какие-то цифры. Потому что будь это рабочая группа, всё равно смотреть нечего», — отметил министр.

Несмотря на это, Николай Уханов предложил включить Михаила Антонова в число участников заседаний по развитию водного транспорта на уровне краевого правительства, чтобы тот мог обновить договорённости с новым главой региона Дмитрием Махониным.