Алёна Бронникова Восстановлением пермских дебаркадеров займётся «Камский судоремонт» Стоимость контракта составила 97,8 млн рублей

Слайд из презентации Министерства транспорта Пермского края

В Перми определили подрядчика для выполнения работ по восстановлению надстройки двух дебаркадеров. Заявка на участие в электронном аукционе поступила только от одной компании. Как сообщили «Новому компаньону» в краевом минзакупок, контракт будет заключён с ООО «Камский судоремонт».

Как говорится в конкурсной документации, компания должна будет восстановить два судна проекта № 47Б класса +Р 1,2: «Дебаркадер-52» (1968 года постройки) и «Дебаркадер-80» (1972 года постройки). Работы включают в себя ремонт стропильной системы и обрешётки, монтаж кровли, обновление дверей и окон, палубного оборудования, наружную и внутреннюю отделку. Также предусмотрено восстановление пожарной и канализационной систем, систем отопления и электроснабжения.

Стоимость восстановления оценили в 97,8 млн руб. Работы должны быть завершены 12 мая 2026 года.

По данным Checko, ООО «Камский судоремонт» зарегистрировано в 2017 году. Занимается строительством кораблей, судов и плавучих конструкций. Учредителем является директор Камской судоходной компании Сергей Крылов. По итогам 2024 года выручка ООО составила 264,9 млн руб., убыток — 10 млн руб.

