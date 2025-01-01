Алёна Бронникова На восстановление надстройки двух дебаркадеров в Перми выделили 97,8 млн рублей Подрядчик должен завершить работы в мае Поделиться Твитнуть

Слайд из презентации Министерства транспорта Пермского края

КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края ищет подрядчика для оказания услуг по восстановлению надстройки двух дебаркадеров в Перми. Заявки на участие в электронном аукционе, опубликованном на сайте госзакупок, принимаются до 30 сентября. Итоги подведут 2 октября.

Речь идёт о восстановлении двух судов проекта № 47Б, класса +Р 1,2: «Дебаркадер-52» (1968 года постройки) и «Дебаркадер-80» (1972 года постройки). Работы включают в себя демонтаж старых материалов, ремонт стропильной системы и обрешётки, монтаж кровли из металлочерепицы с утеплителем, пароизоляцией, ветрозащитой и системой снегозадержания, обновление дверей и окон, палубного оборудования, наружную и внутреннюю отделку с утеплением, огнебиозащитой и пароизоляцией. Также предусмотрено выполнение восстановительных работ на санитарных системах понтонной и выше понтонной частей, пожарной и канализационной систем, систем отопления и электроснабжения.

Стоимость восстановления оценили в 87,8 млн руб. Работы разделены на три этапа: выполнение 40% с 5 ноября по 1 декабря 2025 года, 30% со 2 декабря 2025 по 2 марта 2026 года и остальных 30% — с 3 марта по 12 мая 2026 года.

Напомним, ПАО «СК «Камское речное пароходство» в 2024 году передало краевым властям в безвозмездное пользование два дебаркадера и три скоростных пассажирских судна на подводных крыльях «Восход-50», «Метеор-231» и «Метеор-220». В бюджете края на ближайшие три года заложены средства на восстановление этих объектов.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на восстановление речного судна на подводных крыльях «Метеор-220» (проект 342Э) выделено 181,3 млн руб. Планируется, что все работы будут завершены к 20 октября 2026 года.

