Реставрацию «Метеора-220» власти Прикамья оценили в 181 млн рублей Работы должны завершиться через год

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Власти Пермского края объявили конкурс на выбор подрядчика для восстановления речного судна на подводных крыльях «Метеор-220» (проект 342Э). Судно было построено в 1987 году на Зеленодольской судоверфи и может вместить до 123 пассажиров. Цена контракта может составить 181,3 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, исполнителю предстоит переместить судно с места его текущей стоянки в п. Заозерье к месту работ, а также выполнить ремонт и покраску корпуса и дверей. Помимо этого, необходимо установить и отремонтировать системы питьевого водоснабжения, гидравлики, рулевого управления, вентиляции, а также установить системы кондиционирования и видеонаблюдения.

Планируется, что все работы будут завершены к 20 октября 2026 года.

Ранее «Новый компаньон» писал о выделении 171 млн руб. на восстановление другого судна на подводных крыльях — «Метеора-231».

Напомним, ПАО «СК «Камское речное пароходство» в 2024 году передало краевым властям в безвозмездное пользование два дебаркадера и три скоростных пассажирских судна на подводных крыльях «Восход-50», «Метеор-231» и «Метеор-220». В бюджете края на ближайшие три года заложены средства на восстановление этих объектов.

