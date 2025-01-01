Восстановление пассажирского судна «Метеор-231» в Прикамье оценили в 171 млн рублей Ранее оно было передано краевым властям в безвозмездное пользование Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

ГКУ «Центр организации закупок» объявило поиск подрядчика для восстановительных работ пассажирского судна «Метеор-231». Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) сумма контракта — 171 млн руб.





Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо отремонтировать наружную обшивку, подводное крыло, покрасить судно, установить новые столы и кресла, заменить остекление в салоне, обслужить якорь, аварийный насос и др. Кроме того, необходимо обеспечить судно аварийно-спасательным оборудованием, радиосвязью и навигацией, установить видеонаблюдение.





Работы должны быть выполнены до 20 октября 2026 года. Срок исполнения контракта — 31 декабря 2026 года.





Заявки принимаются до 30 сентября, итоги подведут 2 октября 2025 года.





Пассажирское судно «Метеор-231» построено в 1988 году в Зеленодольске (Татарстан). Его пассажировместимость составляет 123 чел.





Напомним, ПАО «СК «Камское речное пароходство» в 2024 году передало краевым властям в безвозмездное пользование два дебаркадера и три скоростных пассажирских судна на подводных крыльях «Восход-50», «Метеор-231» и «Метеор-220». В бюджете края на ближайшие три года заложены средства на восстановление этих объектов. Как сообщалось ранее, в 2025 году планировалось направить на эти цели 230 млн руб., а в 2026-м — 190 млн руб.

