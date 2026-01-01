Директор ЧОП задержан по делу о нападении с ножом в школе Прикамья Обвиняемому назначен домашний арест Поделиться Твитнуть

Следственные органы СК России по Пермскому краю предъявили обвинение директору частного охранного предприятия в рамках расследования дела о попытке убийства ребёнка в школе Александровска. Его обвиняют в предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело к тяжкому вреду здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в следкоме региона.

По данным следствия, частное охранное предприятие, подконтрольное обвиняемому, заключило договор с учебным заведением города Александровска о предоставлении охранных услуг. Однако фигурант нанял охранника, который, с его ведома, не выполнял свои обязанности должным образом, в частности не использовал ручной металлоискатель.

19 февраля 2026 года один из учеников школы пронёс в учебное заведение нож, которым нанёс однокласснику телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый был задержан следователем СК России, и суд назначил ему домашний арест. В офисе компании фигуранта проведён обыск, изъята документация, представляющая интерес для следствия. Допрашиваются свидетели и другие лица, обладающие значимой информацией.

Напомним, пострадавший в конфликте школьник прооперирован в краевой больнице им. Вагнера в городе Березники, после чего его перевезли в Пермь для дальнейшего лечения. Состояние мальчика стабильно.

Следственные органы СК России по Пермскому краю также предъявили обвинение 16-летней девушке в пособничестве покушению на убийство. Установлено, что в феврале 2026 года девушка из Пскова, переписываясь в мессенджере, давала советы, рекомендации и указания 13-летнему жителю Александровска Пермского края. Подросток, находясь под влиянием обвиняемой, 19 февраля нанёс ножевые ранения однокласснику. Обвиняемая задержана в Пскове и этапирована в Пермь для проведения следственных действий.

