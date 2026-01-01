В минздраве Прикамья рассказали о состоянии раненого ножом семиклассника

ЧП произошло 19 февраля

Пермская краевая клиническая больница врачи реанимация

  Министерство здравоохранения Пермского края

Министерство здравоохранения Пермского края сообщило сайту perm.aif.ru, что семиклкассник, получивший ножевые ранения в школе Александровска, находится в состоянии средней тяжести.

Напомним, 19 февраля утром в одной из школ города Александровска ученик ранил ножом одноклассника. По предварительным данным следствия, конфликт между подростками стал причиной инцидента. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело.

Пострадавшего прооперировали в краевой больнице им. Вагнера в городе Березники, после чего его перевезли в Пермь для дальнейшего лечения с помощью санитарной авиации.

«Состояние мальчика стабильно, он продолжает лечение в больнице», — уточнили в Минздраве Пермского края.

