В минздраве Прикамья рассказали о состоянии раненого ножом семиклассника ЧП произошло 19 февраля Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Министерство здравоохранения Пермского края сообщило сайту perm.aif.ru, что семиклкассник, получивший ножевые ранения в школе Александровска, находится в состоянии средней тяжести.

Напомним, 19 февраля утром в одной из школ города Александровска ученик ранил ножом одноклассника. По предварительным данным следствия, конфликт между подростками стал причиной инцидента. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело.

Пострадавшего прооперировали в краевой больнице им. Вагнера в городе Березники, после чего его перевезли в Пермь для дальнейшего лечения с помощью санитарной авиации.

«Состояние мальчика стабильно, он продолжает лечение в больнице», — уточнили в Минздраве Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.