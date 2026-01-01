Глава минздрава Прикамья рассказала о борьбе врачей за жизнь раненого ножом школьника Почти 4 часа шла операция по локализации ранений Поделиться Твитнуть

Пострадавший школьник из Александровска сейчас находится в стабильном состоянии под постоянным наблюдением врачей Пермской краевой клинической больницы. Подросток пришёл в сознание, и ему проводят контрольные обследования. Его жизни больше ничего не угрожает, благодаря слаженной работе медицинской команды на всех этапах оказания помощи. Об этом в своём телеграм-канале сообщила глава краевого минздрава Анастасия Крутень.

Она напомнила, что на место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи. После оценки состояния и оказания первой помощи, школьника перевезли из Александровска в Березники. В Краевой больнице им. Вагнера его встретила мультидисциплинарная бригада березниковских хирургов, и через несколько минут началась экстренная операция.

В Перми была сформирована команда из хирургов Пермской краевой больницы и реаниматологов санавиации. Борт с медиками оперативно вылетел в Березники. Прибыв на место, пермские специалисты присоединились к лечению.

«Отмечу, что ножевые травмы представляют особую сложность — необходимо локализовать ранения, остановить кровотечение. Почти 4 часа наши врачи боролись за жизнь ребенка, специалистам удалось стабилизировать состояние пострадавшего», — написала Анастасия Крутень.

После контрольной томографии и оценки жизненно важных показателей было решено эвакуировать школьника в Пермь. Через час борт санавиации приземлился в Перми.

И.о. министра отметила, что медики сделали всё возможное, чтобы спасти жизнь ребёнка. Она выразила благодарность всем врачам, фельдшерам, медсестрам и медбратьям, участвовавшим в спасательной операции.

Напомним, ЧП в школе №1 Александровска произошло утром 19 февраля, когда семиклассник пришёл в школу с ножом. На лестничном марше он ранил своего одноклассника, нанеся ему удары по телу и шее. Нападавшего задержали следователи СК. Заведено уголовное дело.

