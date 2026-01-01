Подстрекавшую школьника из Прикамья к убийству одноклассников нашли в Пскове Несовершеннолетнюю заключили под стражу за пособничество покушению Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следственные органы СК России по Пермскому краю предъявили обвинение 16-летней девушке в пособничестве покушению на убийство двух и более лиц, включая несовершеннолетних, из хулиганских побуждений. Обвинение предъявлено по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в следкоме региона.

Следствие установило, что в феврале 2026 года девушка из Пскова, переписываясь в мессенджере, давала советы, рекомендации и указания 13-летнему жителю Александровска Пермского края. Подросток, находясь под влиянием обвиняемой, 19 февраля нанёс ножевые ранения однокласснику на территории учебного заведения в Александровске. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Пострадавшего прооперировали в краевой больнице им. Вагнера в Березниках, после чего перевезли в Пермь для дальнейшего лечения. «Состояние мальчика стабильно, он продолжает лечение в больнице», — уточнили в Минздраве Пермского края.

Личность девушки была установлена следователями СК России совместно с сотрудниками Криминалистического центра СК России, оперативниками УФСБ России по Пермскому краю и ЦПЭ ГУ МВД России по Пермскому краю. Обвиняемая задержана в Пскове и этапирована в Пермь для проведения следственных действий.

По ходатайству следствия в отношении девушки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

