Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермская художественная галерея откроется 31 марта
Первые посетители увидят пять экспозиций
Как стало известно «Новому компаньону», официальное открытие Пермской художественной галереи в новом здании состоится 31 марта.
Уже на следующий день, 1 апреля, можно будет посетить экспозицию пермской деревянной скульптуры, галерею стекла и фарфора, а также три временные выставки: «Дом» (0+), «Пермяк и Парма» (6+) о творчестве Петра Субботина-Пермяка и «Искусство по полочкам» (0+).
Напомним, строительство нового здания Пермской художественной галереи на территории «Завода Шпагина» было завершено в 2025 году.
Перевозка всей коллекции музея из временных фондохранилищ на площадях завода «Телта» в новое здание началась 15 декабря 2025 года и завершилась менее чем за два месяца. Всего было перевезено почти 60 тыс. экспонатов.
