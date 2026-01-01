Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская художественная галерея откроется 31 марта Первые посетители увидят пять экспозиций Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

Как стало известно «Новому компаньону», официальное открытие Пермской художественной галереи в новом здании состоится 31 марта.

Уже на следующий день, 1 апреля, можно будет посетить экспозицию пермской деревянной скульптуры, галерею стекла и фарфора, а также три временные выставки: «Дом» (0+), «Пермяк и Парма» (6+) о творчестве Петра Субботина-Пермяка и «Искусство по полочкам» (0+).

Напомним, строительство нового здания Пермской художественной галереи на территории «Завода Шпагина» было завершено в 2025 году.

Перевозка всей коллекции музея из временных фондохранилищ на площадях завода «Телта» в новое здание началась 15 декабря 2025 года и завершилась менее чем за два месяца. Всего было перевезено почти 60 тыс. экспонатов.

