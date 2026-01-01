Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская художественная галерея завершила переезд в новое здание на «Заводе Шпагина» За полтора месяца перевезли почти 60 тысяч экспонатов Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

В Пермской государственной художественной галерее рассказали «Новому компаньону», что перевозка коллекции из временных фондохранилищ на площадях завода «Телта» в новое здание на «Заводе Шпагина» завершена.

Переезд начался 15 декабря 2025 года. Менее чем за два месяца была перевезена коллекция из почти 60 тыс. экспонатов.

Юлия Тавризян, директор Пермской галереи:

— Мы перевезли коллекцию почти в 60 тысяч экспонатов. Это предметы, разные по размеру, весу, форме, материалам, хрупкости и другим параметрам; в связи с этим мы использовали и разный подход к способам перевозки. Для крупногабаритных предметов изготавливались индивидуальные конструкции, а их погрузка в транспорт производилась с применением специальных технических средств. Хрупкие экспонаты, такие как фарфор или деревянная скульптура, транспортировали в специальных ящиках, внутреннее пространство которых было сделано с учетом индивидуальных особенностей предмета — размеров, формы, конфигурации, типа материала. Каждый упакованный предмет промаркирован: инвентарный номер, наименование предмета, вес, указания «верх», «низ», «осторожно, стекло», «не кантовать» и другая нужная информация. После прибытия на новое место ящики с музейными экспонатами какое-то время выдерживают закрытыми, чтобы установилось температурное равновесие и не образовался конденсат. После вскрытия ящиков и распаковки предметов хранители и реставраторы осматривают каждый экспонат, сверяют по актам состояние сохранности до и после перевозки.

Сейчас сотрудникам галереи заняты распаковкой предметов, оценкой их сохранности после транспортировки, сверкой актов сдачи/приемки, размещением произведений искусства в хранилищах нового здания. Параллельно с этими процессами продолжается монтаж новых экспозиций, выставок, подготовка к их официальному открытию.

Ирина Николаева, главный хранитель Пермской галереи:

— В новом здании галереи фондохранилища спроектированы с учетом объемов и видов коллекций. Если в здании Спасо-Преображенского собора разные коллекции хранились вместе, то теперь у каждой есть свое помещение. Это важно, так как для разных материалов существуют разные требования к условиям хранения. Новые хранилища оборудованы передвижными драйверами и сетками на рельсах — мобильными системами хранения, которые позволяют рационально использовать площадь, размещать большое количество произведений и значительно облегчать работу хранителей.

Во время переезда мы столкнулись с некоторыми трудностями при погрузке и транспортировке крупногабаритных скульптур и сложных по конфигурации экспонатов. К ним относятся, например, скульптуры «Сеятель» (1862) и «Советские физкультурницы» (1937). Высота этих экспонатов больше, чем высота кузова автомобиля, перевозившего остальные произведения, поэтому для них была заказана отдельная машина, придуманы способ подъёма в кузов и система крепежа. В разгрузочной зоне в новом здании есть специальная платформа, которую можно поднять на высоту кузова машины и по ней спустить ящики на пол; но оказалось, что поднять «Физкультурниц» на третий этаж, где они должны размещаться, не так просто — их высота больше высоты грузового лифта почти на 30 см, а сама скульптура весьма неподъемная. Наши мужчины придумали, как решить эту проблему — сумели загрузить её в лифт наклонно, после чего благополучно довезли до места. Физкультурницы будут стоять в фойе третьего этажа, «Сеятель» разместится в экспозиции русского искусства.

В новом здании на территории «Завода Шпагина» Пермская галерея располагает площадями в 21 тыс. кв. м, что в семь раз больше, чем в здании Спасо-Преображенского собора, где галерея квартировала до 2023 года.

Хранитель коллекции печатной графики Елена Когут в новом хранилище

Ольга Шур

2 февраля 2026 года Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Пермская галерея» официально сменило юридический адрес. Теперь музей зарегистрирован в ЕГРЮЛ по ул. Советской, 1, к. 5 - на территории "Завода Шпагина". Предыдущий раз Пермская художественная галерея меняла юридический адрес 29 декабря 2023 года. Тогда учреждение переехало с пр. Комсомольского, 4 (Спасо-Преображенский собор) на ул. Окулова, 80 (производственное предприятие «Телта»).





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.