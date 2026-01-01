Пермская художественная галерея официально переехала на Завод Шпагина Музей сменил юридический адрес Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Пермская галерея» 2 февраля официально сменило юридический адрес. Теперь музей зарегистрирован в ЕГРЮЛ по ул. Советской, 1, к. 5.

Предыдущий раз Пермская художественная галерея меняла юридический адрес 29 декабря 2023 года. Тогда учреждение переехало с пр. Комсомольского, 4 (Спасо-Преображенский кафедральный собор) на ул. Окулова, 80 (производственное предприятие «Телта»).

Напомним, кафедральный собор в 2011 году вернулся Русской православной церкви. Галерея переехала во временное фондохранилище. Помещение для этого предоставила компания «Телта». Сотрудники музея тогда за два месяца перевезли 31 646 экспонатов.

В декабре 2025 года галерея начала переезд в новое здание, которое находится на территории социокультурного кластера «Завод Шпагина». В феврале 2026 года работы по подготовке к открытию продолжаются. В залах ведётся монтаж выставок и постоянных экспозиций. Уже перевезена коллекция декоративно-прикладного искусства, составляющая более половины всего фонда галереи. Также музей отчитался о завершении переезда коллекций гравюры, рисунка и плаката.

Новое здание галереи имеет площадь, превышающую предыдущее в семь раз, и составляет более 20 тыс. кв. м.

