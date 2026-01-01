Пермская художественная галерея начала подготовку к официальному открытию Дата пока не разглашается Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Пермская художественная галерея с 12 января приступила к активной подготовке официального открытия выставок и экспозиций.

«11 января завершилась серия экскурсий под названием «Первый экспонат — новое здание». В ходе этих мероприятий мы представили наш новый дом как самостоятельного героя, рассказав об его архитектуре, пространствах и смысловом наполнении. Теперь настало время завершить процесс переезда и наполнить новые залы искусствами. С 12 января начинаем активную подготовку к выставкам и экспозициям, которые будут представлены на официальном открытии», — рассказали в музее.

Отмечается, что зрителей ожидают незабываемые впечатления, так как многие произведения искусства впервые покинут запасники. Среди них будут экспонаты из коллекции пермской деревянной скульптуры, русской и западноевропейской живописи, а также произведения авангарда, Строгановской школы иконописи, нумизматики, фарфора и др.

