Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская художественная галерея завершила транспортировку в новое здание предметов из самой объёмной коллекции Коллекция декоративно-прикладного искусства станет основой для нескольких экспозиций

Ольга Шур

Пермская государственная художественная галерея сообщает о завершении очередного этапа переезда в новое здание на «Заводе Шпагина». На новое место перемещена коллекция декоративно-прикладного искусства. В настоящее время предметы из коллекции начали размещать в хранилищах.

Это крупнейшая часть собрания галереи. По количеству предметов на первом месте — коллекция нумизматики, но коллекция декоративно-прикладного искусства гораздо объёмнее. Она составляет более 53% общего фонда и отличается разнообразием: от народных промыслов Пермского края до западноевропейского фарфора, произведений из драгоценных металлов и редких тканей. Здесь соседствуют русское и зарубежное прикладное искусство, разные эпохи и культуры.

В собрание входят народное искусство и промыслы — предметы быта, ремесёл, народная игрушка, резьба по дереву и кости; фонд тканей — вышивка, кружево, костюмы и бытовой текстиль; художественный металл и драгоценные металлы — чеканка, ювелирные изделия; керамика и фарфор — русское и европейское производство, античная керамика; зарубежное прикладное искусство — произведения мастеров Японии, Китая, Индии и Европы.

По мере создания постоянной экспозиции в новом здании предметы из этого собрания будут размещаться в разных залах: «Народное искусство Прикамья», «Галерея стекла и фарфора», «Камнерезное искусство», «Бронекладовая» и «Кабинет редкостей».

В помещении Спасо-Преображенского собора постоянной экспозиции декоративно-прикладного искусства не было на протяжении почти полувека.

