Пермская галерея подготовила ещё одну экспозицию к официальному открытию Галерея фарфора и стекла готова принимать посетителей

Ольга Шур

Пермская художественная галерея завершила формирование ещё одной экспозиции, которую можно будет увидеть на официальном открытии и сразу после него. Это галерея стекла и фарфора.

Два зала галереи будут посвящены фарфору и художественному стеклу XVI — начала XX веков. Специальная экспозиция стекла и фарфора появится в постоянной экспозиции Пермской галереи впервые в истории, а вообще экспозиции декоративно-прикладного искусства в музее не было уже около четырёх десятилетий.

Александра Пестова, куратор экспозиции декоративно-прикладного искусства Пермской художественной галереи:

— Отдельные предметы из нашей коллекции уже показывались на временных выставках, но в таком масштабе и разнообразии фарфор и стекло будут представлены впервые. В экспозицию войдут посудные формы, предметы интерьера (вазы, часы, канделябры) и малая пластика.

Пространство галереи стекла и фарфора будет разделено на две части — зарубежную и отечественную. В центральной витрине зарубежного зала разместятся предметы итальянской майолики и интерьерные вазы XVI века эпохи Возрождения, а также фарфор Китая и Японии.

Отдельные разделы будут посвящены фарфору Германии, Франции, Англии, Дании и Швеции XVIII-XIX веков, включая изделия Мейсенской, Берлинской королевской и Севрской королевской мануфактур.

Русский зал представит экспонаты Императорского фарфорового завода и Императорского стеклянного завода XVIII-XIX веков. Среди ключевых экспонатов — ваза с маскаронами («Медичи»), созданная в 1830 году из бесцветного хрусталя с подцветом «золотого рубина» и бронзы. Таких ваз сохранилось всего четыре, одна из которых — в пермской коллекции.

Многие предметы будут показаны после реставрации в центре им. Грабаря в Москве, после восстановления их ещё никто не видел. Всего в состав экспозиции войдет более 400 предметов.

Ранее было известно, что к открытию галереи будет готова постоянная экспозиция пермской деревянной скульптуры и три временные выставки — «Дом» (0+), «Пермяк и Парма» (6+) — о творчестве Петра Субботина-Пермяка и «Искусство по полочкам» (0+) в образовательном центре; однако коллектив художественного музея перевыполнил план, поэтому первые посетители увидят не четыре, а пять экспозиций.

Дата открытия галереи в новом здании по-прежнему пока не объявлена.

