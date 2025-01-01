Завершено строительство нового здания Пермской художественной галереи Объект получил заключение о соответствии Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

Завершено строительство нового здания Пермской художественной галереи. Как сообщил в своём телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин, объект получил заключение о соответствии, здание отвечает всем требованиям и проектной документации.

«Площадь нового объекта почти в семь раз больше предыдущего пространства — более 20 тыс. кв. м. Это значит, что, кроме любимых коллекций, там будут выставлены предметы искусства, которые раньше не выставлялись. И, конечно, сердцем нашей галереи станет экспозиция пермских богов», — отметил Махонин.

Губернатор добавил, что новое здание получилось уникальным. Внутри него — большие выставочные площади, световой атриум с панорамным видом на Каму и набережную. В музейном комплексе представлены три восстановленные исторические постройки бывшего завода им. Шпагина, которые объединены в ансамбль.

Впервые у галереи появятся многофункциональные пространства: библиотека, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.

