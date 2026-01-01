Глава СКР запросил доклад о нападении школьника с ножом в Пермском крае Один семиклассник тяжело ранен Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нападения с ножом на ученика школы в Александровске Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба следкома.

Как ранее писал «Новый компаньон», утром 19 февраля 13-летний ученик школы №1, находясь на третьем этаже учебного заведения, в ходе конфликта с одноклассником нанёс ему удары ножом в область тела и шеи. Пострадавший госпитализирован, ему сейчас проводят операцию, его состояние стабильно. Нападавший задержан и доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СК России.

Ранее сообщалось, что семиклассника, напавшего с ножом на сверстника в школе в Пермском крае, помогли обезвредить учителя.

Прокуратура ведёт проверку по факту нападения.

После происшествия в Александровской школе на место прибыли представители Министерства образования и науки Пермского края, руководитель Соликамского филиала Краевого психологического центра и два специалиста-психолога.

Создана Межведомственная комиссия, которая занимается детальным изучением обстоятельств инцидента. Администрация Александровска и правоохранительные органы приняли решение приостановить занятия во всех школах города до 24 февраля. В образовательных учреждениях региона приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.