Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Василий Ладюк больше не поёт в Пермской опере Солист покинул труппу ещё в начале сезона Поделиться Твитнуть

из личного архива

На сайте Пермского театра оперы и балета в разделе «Люди театра» исчезла информация о Василии Ладюке, звёздном оперном баритоне, который был штатным певцом Пермской оперы с сезона 2020/21.

Присутствие Ладюка в Перми было не таким уж масштабным, но очень заметным: он, в частности, спел заглавную партию в «Евгении Онегине» (12+), Роберта в «Иоланте» (12+), Валентина в «Фаусте» (18+), Родриго в концертной версии «Дона Карлоса» (6+), активно выступал в гала-концертах, и каждое его появление на сцене сопровождалось успехом.

В сентябре 2025 года на пресс-конференции по случаю начала театрального сезона представители Пермской оперы на вопрос «Нового компаньона» ответили, что Ладюк остаётся в составе солистов, однако в нынешнем сезоне он на пермскую сцену уже не вышел.

Ранее театр покинула Вероника Джиоева – ещё одна звезда, проработавшая в штате Пермской оперы всего год – с 2023 по 2024-й.

