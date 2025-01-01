Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В труппе Пермской оперы — четыре новых солиста Карлен Манукян уехал из Перми в Большой театр Поделиться Твитнуть

"Самсон и Далила"

Андрей Чунтомов

В Пермском театре оперы и балета 5 сентября состоялся традиционный сбор труппы, на котором коллективу были представлены новые артисты, пришедшие в театр в наступившем сезоне.

Оперная труппа пополнилась четырьмя голосами. Тенор Давид Есаян уже знаком пермякам по заглавной партии в «Самсоне и Далиле» (16+) Сен-Санса, поставленной в копродукции с Дягилевским фестивалем. Он же исполнил партию Германа в «Пиковой даме» (16+) на открытии нынешнего сезона.

Есаян ради работы в Перми покинул Новосибирский театр оперы и балета, однако сохранил частичную занятость в Красноярске, где он не только поёт в театре, но и преподаёт.

В «Пиковой даме» вместе с Есаяном пела ещё одна дебютантка сезона — сопрано Алина Отяковская, которая будет совмещать работу в Перми с частичной занятостью в Нижегородском театре оперы и балета.

Дебют ещё одной певицы — сопрано Анны Щербаковой — состоялся в конце прошлого сезона в «Иоланте» (12+). Анна является выпускницей Российской академии музыки им. Гнесиных и прошла образовательную программу на Дягилевском фестивале в 2019 году.

Ещё одно новое имя — тенор Матвей Мокеров. Примечательно, что он — выпускник Пермского института культуры (класс солистки Пермской оперы Татьяны Каминской). На сцену он пока выходит в небольших ролях. Отметим, что певцы пермской школы очень давно не поступали в оперную труппу.

Пермскую оперу покинул тенор Карлен Манукян: он был приглашён в Большой театр. А вот звезда «Новой оперы» баритон Василий Ладюк в наступившем сезоне по-прежнему останется в составе Пермской оперной труппы.

Пермский балет к сезону 2025/26 пополнился 12 артистами кордебалета. Художественный руководитель труппы Алексей Мирошниченко на сей раз пригласил выпускников разных хореографических школ, в том числе столичных.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.