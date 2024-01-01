Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Вероника Джиоева больше не работает в Пермской опере Её контракт истёк 1 января Поделиться Твитнуть

Вероника Джиоева

Андрей Чунтомов

Как стало известно «Новому компаньону», сопрано с мировой известностью Вероника Джиоева больше не является солисткой оперной труппы Пермского театра оперы и балета. Её трудовой контракт истёк 1 января 2024 года и не был продлён.

За год работы в Пермской опере певица приняла участие лишь в трёх проектах: постановке «Нормы» (12 +) Беллини, концертном исполнении (6 +) «Тоски» Пуччини и сольном концерте. Ещё два проекта, которые планировались в расчёте не её участие, состоялись без неё: это постановка оперы Верди «Бал-маскарад» (16 +) и гастроли в Санкт-Петербурге с «Нормой» и оперным гала. В обоих случаях руководство театра было вынуждено искать замену.

Очевидно, что возможности и расписание театра и звезды не совпали.

В настоящее время в Пермской опере работает несколько певцов с мировым именем, в том числе баритон Василий Ладюк и сопрано Надежда Павлова и Зарина Абаева.

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