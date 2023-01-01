Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр оперы и балета отправляется на гастроли На разных площадках Мариинского театра выступят хор, оркестр и солисты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский театр оперы и балета с 30 мая начинает небольшой, но разнообразный и содержательный гастрольный тур в Санкт-Петербург. На разных площадках Мариинского театра выступят концертный хор Parma Voices, оркестр и певцы с концертным исполнением оперы, состоится одно полноформатное оперное и одно балетное представление.

Гастроли начнутся 30 мая с концерта камерного хора Parma Voices, который под руководством главного хормейстера Екатерины Антоненко исполнит «Литургию св. Иоанна Златоуста» Сергея Рахманинова.

1 июня на исторической сцене Мариинского театра будет показана «Норма» Винченцо Беллини с Вероникой Джиоевой в заглавной партии. 2 июня в концертном зале Мариинского театра (так называемой «Мариинке-3») состоится концертное исполнение «Травиаты» Джузеппе Верди с Надеждой Павловой. Завершит гастроли балет Прокофьева «Ромео и Джульетта».

Гастроли проходят в непростой для театра момент: 10 мая был уволен директор Довлет Анзароков, а на следующий день объявил о своей готовящейся отставке главный дирижёр Мигран Агаджанян, который должен стоять за пультом на протяжении всех гастролей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.