Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Балет Бориса Эйфмана представит в Перми премьеру 2025 года Легендарный спектакль «Красная Жизель» будет показан в Перми в мае Поделиться Твитнуть

Фото: Евгений Матвеев/Театр балета Бориса Эйфмана

Театр «Балет Бориса Эйфмана» везёт в Пермь одну из своих самых «громких» постановок. Балет «Красная Жизель» (12 +) на музыку Чайковского, Шнитке и Бизе впервые был показан в 1997 году и стал одним из самых успешных у Эйфмана.

Спустя годы хореограф вернулся к судьбе балерины Ольги Спесивцевой и переосмыслил свой спектакль. Версия 2025 года — это не ремастеринг, а полноценная премьера, вызвавшая большой резонанс в начале нынешнего театрального сезона. Эйфман существенно изменил пластический язык и даже сюжет постановки.

«Красная Жизель» повествует о судьбе русской балерины Ольги Спесивцевой; этот же сюжет стал основой фильма Алексея Учителя «Мания Жизели» (18 +). Спесивцева — легендарная Жизель своего времени — после Октябрьской революции эмигрировала в Европу, много работала — выступала по всему миру, руководила балетной студией… Постепенно у неё стали проявляться и усиливаться симптомы психического расстройства. Последние годы она провела в пансионате для душевнобольных в США, прожила при этом очень долго — 96 лет.

Для Эйфмана трагедия жизни Спесивцевой — не просто драматичный сюжет, но архетип о жестоком ходе истории, который вовлекает человека в свой водоворот и сводит с ума. Недаром герои спектакля лишены личных имён: это Балерина, Учитель, Чекист и так далее. «Красная Жизель» — не буквальный пересказ биографии Спесивцевой языком танца, а рассуждение о личности, о таланте и об их беззащитности перед бездушием толпы и властей. В спектакль остроумно вплетены хореографические цитаты из ключевых ролей Спесивцевой, что делает «Красную Жизель» настоящим наслаждением для балетомана.

Выступления Театра "Балет Бориса Эйфмана" запланированы на 17 и 18 мая на сцене ДК им. Солдатова в рамках программы «Большие гастроли» ФБУК «Росконцерт».

Как уже писал «Новый компаньон», нынешней весной в Перми будут представлены две новые версии балета Адольфа Адана «Жизель»: в Пермском театре оперы и балета в хореографии Алексея Мирошниченко и в «Балете Евгения Панфилова» под названием «Охота на Жизель» в хореографии Виктории Арчая.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.