Пермский театр современного танца ставит свою версию «Жизели» В планах «Балета Евгения Панфилова» также «Золушка» и «Павильон Армиды»

Сцена из балета "Золушка. Часть II, последняя". Фото: balletpanfilov.ru

В театре «Балет Евгения Панфилова» — сезон переосмысления классики.

Хореограф Виктория Арчая приступила к постановке балета с рабочим названием «Охота на Жизель» (12 +). По замыслу театра, спектакль в современной стилистике станет своеобразным ответом на новую «Жизель» (6 +), которую в Пермском театре оперы и балета репетирует Алексей Мирошниченко, и дружеским подарком к 100-летию Пермского балета, история которого начиналась в 1926 году как раз с «Жизели».

Как рассказала «Новому компаньону» директор театра Марина Несенчук, в основе спектакля — классическая музыка Адольфа Адана. Премьерные показы запланированы на 27 и 28 мая.

«Жизель» в новой версии Алексея Мирошниченко в Пермском театре оперы и балета, как уже сообщал «Новый компаньон», будет представлена 20 марта.

В нынешнем сезоне, в самом его финале, «Балет Евгения Панфилова» представит очередное возобновление спектакля своего основателя — на сей раз это будет «Золушка» (16 +). Спектакль под названием «Золушка. Часть II, последняя» Панфилов поставил на музыку Винченцо Беллини в 1992 году.

Первой премьерой следующего сезона в «Балете Евгения Панфилова» станет в сентябре ещё одно классическое название: худрук театра Алексей Расторгуев ставит «Павильон Армиды» (12 +). В основе трёхактного балета — новелла Теофиля Готье «Омфала» и творчество художника Александра Бенуа, как это и было в знаменитом балете на музыку Николая Черепнина, поставленном Михаилом Фокиным для «Русских сезонов» Дягилева в 1907 году; однако Расторгуев перенёс действие новеллы в современность, а музыку Черепнина дополнил сочинениями других композиторов того времени.

В аннотации к спектаклю сказано:

«В фокусе внимания оказываются размышления о многослойности чувств человеческой природы. Зритель наблюдает за трансформацией героев через любовные переживания. Каждый персонаж обнажает душу без оглядки на окружающих. Здесь нет места оценке: любовь — естественная потребность человека и основа жизни. История, созданная в духе маскарада, приправленная иронией, рассказывается зрителю языком современного танца и эксцентрики. Аллегории сна и яви, манипуляция временем, мистификация должны привлечь и заинтересовать зрителя. Время вокруг героев узнаваемо и осязаемо, благодаря символам — историческим артефактам и деталям, закреплённым в сценографии и костюмах».

Проект «Павильон Армиды» реализуется на средства гранта конкурса «Развитие театрального искусства» Центра по реализации проектов в сфере культуры.

