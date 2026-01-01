Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский балет отмечает столетие В честь юбилея будет представлена новая версия «Жизели» Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

2 февраля 1926 года на сцене Пермского театра оперы и балета впервые был показан балет, поставленный собственными силами. Это была «Жизель» Адольфа Адана, на сцену вышли воспитанники балетной студии при театре во главе с солистом Большого театра Борисом Щербининым (он же руководил студией).

В честь столетнего юбилея Пермского балета знаковое название классического репертуара будет представлено в Перми в новой версии художественного руководителя балетной труппы Алексея Мирошниченко, который, как всегда, сам написал новое либретто. Художники-постановщики Альона Пикалова (сценография), Татьяна Ногинова (костюмы) и Алексей Хорошев (свет), музыкальный руководитель и дирижёр — Иван Худяков-Веденяпин. Премьера назначена на 20, 21 и 22 марта.

Прошлая версия «Жизели» (6 +) создавалась в Перми аж в 2008 году под руководством Натальи Ахмаровой и Татьяны Легат.

Премьера — не единственное юбилейное событие сезона.

12 апреля театр повторит юбилейный гала-концерт (6 +), который уже был показан 20 декабря 2025 года. В большой программе — сцена «Тени» из «Баядерки» (6 +), гран-па из «Дон Кихота» (6 +) и «Раймонды» (6 +), номера классической и современной хореографии.

С 15 по 26 апреля пройдёт XIX Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой. На открытии будут показаны два одноактных балета: «Вариации на тему рококо» (6+) на музыку П.И. Чайковского в хореографии Алексея Мирошниченко и «Блуждающие звезды» (6+) по мотивам одноимённого романа Шолом-Алейхема в постановке художественного руководителя «Арабеска» Владимира Васильева в исполнении Государственного молодёжного ансамбля песни и танца «Алтай» им. А.Ф. Березикова (Барнаул).

В планах Пермского балета на сезон — много гастролей. В конце мая предстоит поездка в Ростов-на-Дону, на Международный фестиваль балета имени Ольги Спесивцевой. 26 мая пермяки покажут одноактные балеты: «Вариации на тему рококо» и «Орфея» (12 +) Стравинского в постановке Алексея Мирошниченко, а также Ultima Thule (12 +) в хореографии Славы Самодурова на музыку Владимира Раннева. 29 мая ведущие солисты выйдут на сцену в завершающем фестиваль гала-концерте.

1 июня пермская балетная труппа выступит на «Золотой маске» в Москве, на сцене театра «Новая опера», со спектаклем-номинантом Национальной театральной премии — «Орфеем» Мирошниченко.

В середине лета предстоят выступления в Сочи на Большом летнем музыкальном фестивале «Сириус» — с новой версией «Лебединого озера» (6 +) Чайковского 31 июля и 1 августа и в гала-концерте закрытия фестиваля 2 августа.

Следующая премьера в Пермском балете — «Снегурочка» (12 +) на специально написанную музыку Владимира Раннева. Дата премьеры пока не назначена.

