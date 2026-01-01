Из больницы выписаны шестеро детей, отравившихся в детском саду Перми Ещё один ребёнок продолжает лечиться в стационаре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Шесть воспитанников детского сада, попавших с острой кишечной инфекцией в больницу, выписаны. Об этом «Новому компаньону» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«В настоящий момент в стационаре остаётся один ребенок. Все остальные выписаны в удовлетворительном состоянии», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, что о случаях отравления детей в детском саду №364 стало известно 2 февраля. В результате было госпитализировано семь детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Ход расследования дела контролирует и краевая прокуратура. Позднее стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании массового отравления детей.

