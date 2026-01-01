Глава СКР запросил доклад о расследовании массового отравления детей в Перми Медицинская помощь потребовалась 15 несовершеннолетним Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту отравления воспитанников детского сада в Перми.

Как отметили в следкоме, в Информационный центр Следственного комитета России поступило обращение по поводу массового отравления детей в детском саду Орджоникидзевского района краевого центра. В феврале из-за некачественных продуктов у воспитанников обнаружили признаки кишечной инфекции. За медицинской помощью обратились 15 детей. По данным минздрава Пермского края, из них семь были госпитализированы.

Исполнение поручения главы СКР взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

