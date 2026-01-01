Законопроект о локализации такси в Прикамье рассмотрят во втором чтении 19 февраля Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку ближайшего пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания Прикамья на ближайшем пленарном заседании 19 февраля во втором чтении рассмотрят законопроект о локализации такси. Об этом законопроекте и ряде других важных инициатив, вошедших в повестку, подробно рассказал спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Согласно подготовленному ко второму чтению закона о локализации такси, доля автомобилей иностранного производства в региональном реестре может составлять 25%, квота будет предусмотрена только для самозанятых водителей, владеющих иномарками минимум полгода. Решение поможет отечественному автопрому сохранить приоритетный доступ на рынок такси, а самозанятым водителям — работать в легальном статусе.

В рамках заседания также будет рассмотрена инициатива о дополнении перечня видов деятельности, позволяющих некоммерческих организациям рассчитывать на господдержку. Речь идёт о сферах социальной реабилитации, трудовой адаптации, профессиональной переподготовки ветеранов боевых действий, а также психологической помощи членам семей ветеранов боевых действий.

«Такое решение создаёт необходимую общественную инфраструктуру для возвращения защитников Отечества к мирной жизни. Это позволит законодательно признать особую значимость вклада общественных организаций в приоритетном для региона направлении — работе с участниками СВО. Психологическая помощь для членов семей ветеранов — показатель целостной социальной политики региона по отношению к близким, разделившим тяготы службы бойца», — отметил Валерий Сухих.

Кроме того, в первом чтении депутаты рассмотрят законопроект о пониженных ставках на покупку древесины для семей участников СВО. Льгота составит 50% на покупку древесины для строительства и ремонта жилых домов и надворных построек.

Во время «правительственного часа» выступит и.о. министра здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень. Она представит доклад о мерах по привлечению медицинских кадров и доступность медицинских услуг в территориях края. Также депутаты заслушают выступление главы ГУ ФССП по Пермскому краю Леонида Мустайкина.

