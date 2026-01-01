В Прикамье для участников СВО введут льготу на заготовку древесины
Она также будет распространяться на членов семей бойцов спецоперации
В Пермском крае для участников СВО и их близких планируется ввести льготу на заготовку древесины. С такой инициативой выступил губернатор Дмитрий Махонин, направив соответствующий документ в Законодательное собрание. Об этом сообщает телеграм-канал краевого парламента.
Согласно проекту, военнослужащие, проходящие службу по мобилизации или контракту, добровольцы, а также сотрудники войск национальной гвардии РФ, имеющие специальные звания полиции, смогут приобрести древесину по сниженной цене в лесодефицитных районах.
Для участников спецоперации предлагается установить льготу в размере 50% на покупку древесины для строительства и ремонта частных жилых домов и хозяйственных построек. Эта льгота также будет распространяться на членов семей участников СВО.
Ожидается, что депутаты краевого парламента рассмотрят законопроект на пленарном заседании в феврале.
