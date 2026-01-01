Самозанятым водителям такси в Пермском крае разрешат работу на иномарках Исключение будет действовать до 2033 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае самозанятым водителям такси разрешат работать на автомобилях иностранного производства. Соответствующие поправки в законопроект о локализации такси сегодня, 3 февраля, принял комитет краевого парламента по развитию инфраструктуры при подготовке документа ко второму чтению. Об этом сообщает тг-канал парламента Прикамья.

Согласно поправке, доля автомобилей иностранного производства в региональном реестре такси может составлять 25%. Квота предусмотрена только для самозанятых водителей такси, которые владеют иномаркой минимум полгода.

Изменение призвано поддержать самозанятых, освободив их от требования к локализации авто. Как отмечает статс-секретарь — заместитель министра транспорта Прикамья Сергей Ивлев, данное исключение будет действовать до 2033 года. Количество нелокализованных такси будут определять ежегодно, исходя из общего числа такси в реестре. Порядок включения в квоту будет устанавливать региональный минтранс.

В первом чтении проект закона был принят в январе. Он предполагает, что с 1 марта 2026 года в реестр легковых такси могут включаться только авто отечественного производства. Изменения приводят региональные нормы в соответствие с федеральным законодательством.

