В Пермском крае расширят меры поддержки социально ориентированных НКО Рассмотрение законопроекта назначено на февраль

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил внести в законодательство изменения, которые расширят перечень видов деятельности для некоммерческих организаций (НКО), имеющих право на господдержку. Об этом сообщает телеграм-канал краевого парламента.

Если инициатива, внесённая в ЗС, будет одобрена, то субсидии смогут получать НКО, занимающиеся социальной реабилитацией, трудовой адаптацией и профессиональной переподготовкой ветеранов боевых действий. Также поддержка будет доступна НКО, оказывающим психологическую помощь семьям этих ветеранов.

Ожидается, что рассмотрение законопроекта состоится на февральском пленарном заседании краевого парламента.

