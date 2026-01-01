Мэрия задумалась о централизации системы питания в образовательных учреждениях Перми Глава города прокомментировал случаи отравления в детском саду Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми Эдуард Соснин прокомментировал происшествия в детском саду №394, где у детей были выявлены случаи острой кишечной инфекции.

Он отметил, что вопрос находится под пристальным вниманием как департамента образования, так и его лично. Мэр напомнил, что как только стали поступать тревожные сигналы, власти оперативно заменили поставщика услуг по организации питания. И с тех пор новых случаев заболевания среди воспитанников не зафиксировано.

«Прорабатываем вопрос о централизации системы питания в образовательных учреждениях, чтобы повысить качество услуг и минимизировать риски в будущем. На это необходимо время. Именно поэтому сейчас с поставщиками заключаются годовые контракты, в которых четко прописаны требования. В случае каких-либо нарушений или несоответствий договор моментально будет расторгнут», — заявил градоначальник.

Напомним, как уже писал «Новый компаньон», в начале февраля в детсаду №394 произошла вспышка острой кишечной инфекции. Семь воспитанников учреждения были госпитализированы с одинаковыми симптомами.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку и взяли пробы воды и продуктов. Обнаруженные нарушения санитарно-эпидемиологических норм стали причиной расторжения контракта между детским садом и ООО «МАЙ-М». Деятельность предприятия приостановлена.

В связи с инцидентом следком возбудил уголовное дело. Ситуацию на контроль взяла прокуратура.

