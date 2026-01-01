Экс-депутату думы Перми запретили выезд из России Сергей Медведев* находится за пределами РФ уже более двух лет Поделиться Твитнуть

Фото: Сергей Медведев*

Бывшему депутату Пермской городской думы Сергею Медведеву*, который уехал из России более двух лет назад после критики СВО, запретили выезд из страны. Об этом «Новому компаньону» сообщили в Управлении ФССП по Пермскому краю.

В пресс-службе судебных приставов пояснили, что на исполнении в ведомстве на экс-депутата заведены четыре исполнительных производства на общую сумму 180 тыс. руб.: два по 40 тыс. руб. за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ) и два по 50 тыс. руб. за мелкое хулиганство (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ).

На своей странице в соцсетях Сергей Медведев* прокомментировал ситуацию.

«Мне запретили выезд из страны, которую я покинул два года назад. Начислили штрафы. И арестовали счета, чтобы оплатить их было невозможно», — написал он.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в конце декабря 2023 года Сергей Медведев* разместил на своей странице ВКонтакте пост с критикой российской спецоперации, после чего последовали санкции со стороны КПРФ: его исключили из партии и фракции в гордуме. Позже его коллеги из думы лишили его депутатского мандата.

В марте 2024 года его признали виновным в мелком хулиганстве, распространении через интернет информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, и пр. (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ). Также Мотовилихинский районный суд Перми признал Медведева виновным в оскорблении органов госвласти и назначал ему штраф 50 тыс. руб.

Из России экс-парламентарий и общественный деятель уехал в январе 2024 года и находился в Грузии до сентября 2025 года, после чего перебрался во Францию.

*Минюст РФ внёс Сергея Медведева в реестр иноагентов 1 марта 2024 года.

