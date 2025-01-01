Экс-депутат думы Перми переехал во Францию Признанному иноагентом Сергею Медведеву* дали визу с возможностью трудоустройства Поделиться Твитнуть

Фото: страница Сергея Медведева ВКонтакте

Как стало известно «Новому компаньону», бывший депутат Пермской городской думы Сергей Медведев* вместе с сыном прибыл во Францию. В эту страну он приехал 18 сентября из Грузии, где находился более полутора лет.

«Во Францию мы прилетели 18 сентября по визам с возможностью работы, но чтобы полноценно работать, нужно подтянуть французский язык. Также ведём переговоры с прикреплённым к нам социальным работником по поводу приёма сына в школу или колледж», — рассказал экс-депутат.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в конце декабря 2023 года Сергей Медведев опубликовал на своей странице ВКонтакте пост с критикой СВО. После этого 11 января 2024 года его исключили из КПРФ, а 13 января — из партийной фракции в гордуме. Позже, 23 января, на пленарном заседании городского парламента депутаты исключили своего коллегу из фракции КПРФ и лишили депутатского мандата.

Сергей Медведев выехал из России в Грузию в середине января 2024 года, где жил до сентября текущего года.

Напомним, в марте прошлого года его признали виновным по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство, распространение через интернет информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, и пр. Ранее, в начале марта, Мотовилихинский районный суд Перми уже признавал Медведева виновным в оскорблении органов государственной власти и назначал ему штраф 50 тыс. руб.

Сергей Медведев в 2021 году выдвинул свою кандидатуру в депутаты Пермской городской думы по одномандатному округу, где избиралась депутат Ирина Горбунова. Во время предвыборной кампании неизвестные прокололи колёса его автомобиля (этот факт документально установлен), а на Медведева поступали иски от конкурентов. В итоге Сергей Медведев проиграл Ирине Горбуновой, но смог избраться в думу по спискам КПРФ.

*Минюст РФ внёс Сергея Медведева в реестр иноагентов 1 марта 2024 года.

