Осудившему СВО экс-депутату Пермской гордумы суд назначил второй штраф Сумма составила 50 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Медведев (признан иноагентом)

ВКонтакте

Бывшему депутату Пермской городской думы Сергею Медведеву*, который выступил с критикой СВО на своей странице в социальной сети ВКонтакте решением Мотовилихинского районного суда Перми назначен второй штраф в размере 50 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС. «Новому компаньону» в канцелярии суда информацию подтвердили, уточнив, что решение вынесено 18 марта.

Медведева* признали виновным по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ Эта статья подразумевает мелкое хулиганство, распространение через интернет информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность и пр.

Ранее, в начале марта, Мотовилихинский районный суд Перми уже признавал экс-депутата гордумы Сергея Медведева* виновным в оскорблении органов государственной власти и назначал ему штраф в размере 50 тыс. руб.

Напомним, что 31 декабря 2023 года Медведев* опубликовал на своей странице в «ВКонтакте» пост, в котором критиковал специальную военную операцию. 11 января его исключили из КПРФ, а 13 января из партийной фракции в гордуме. 23 января депутаты пермского парламента одобрили исключение Медведева из фракции КПРФ и лишили его депутатского мандата. В настоящее время Медведев* находится за пределами России. Минюст РФ внёс Сергея Медведева в реестр иноагентов 1 марта.

* признан иноагентом

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