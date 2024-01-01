Максим Артамонов В Перми экс-депутата Сергея Медведева* оштрафовали на 50 тысяч за оскорбление власти Он написал пост в соцсети с осуждением СВО Поделиться Твитнуть

Сергей Медведев (признан иноагентом с марта 2024 года)

v-kurse.ru

Мотовилихинский районный суд Перми 7 марта признал экс-депутата гордумы Сергея Медведева* виновным по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (оскорбление органов государственной власти). Медведева оштрафовали на 50 тыс. руб. Об этом сообщает Properm.ru.

«Новому компаньону» подтвердили эту информацию, уточнив, что в течение 10 суток постановление суда может быть обжаловано в Пермском краевом суде. После этого оно вступит в законную силу.

Дело рассматривала судья Юлия Долгих.

В суде также пояснили, что постановление отправлено по месту регистрации бывшего депутата в Мотовилихинском районе.

Напомним, Сергея Медведева исключили из КПРФ и лишили мандата депутата Пермской городской думы из-за его поста ВКонтакте, опубликованного 31 декабря 2023 года. В нём он осудил российскую спецоперацию, которая проводится на территории Украины. Медведев выехал в Грузию. Против него было возбуждено дело об административном правонарушении.

В начале марта Медведева внесли в реестр иностранных агентов.

*Признан иноагентом.

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