Максим Артамонов
В Перми экс-депутата Сергея Медведева* оштрафовали на 50 тысяч за оскорбление власти
Он написал пост в соцсети с осуждением СВО
Мотовилихинский районный суд Перми 7 марта признал экс-депутата гордумы Сергея Медведева* виновным по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (оскорбление органов государственной власти). Медведева оштрафовали на 50 тыс. руб. Об этом сообщает Properm.ru.
«Новому компаньону» подтвердили эту информацию, уточнив, что в течение 10 суток постановление суда может быть обжаловано в Пермском краевом суде. После этого оно вступит в законную силу.
Дело рассматривала судья Юлия Долгих.
В суде также пояснили, что постановление отправлено по месту регистрации бывшего депутата в Мотовилихинском районе.
Напомним, Сергея Медведева исключили из КПРФ и лишили мандата депутата Пермской городской думы из-за его поста ВКонтакте, опубликованного 31 декабря 2023 года. В нём он осудил российскую спецоперацию, которая проводится на территории Украины. Медведев выехал в Грузию. Против него было возбуждено дело об административном правонарушении.
В начале марта Медведева внесли в реестр иностранных агентов.
*Признан иноагентом.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.