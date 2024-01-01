Максим Артамонов В Перми в отношении бывшего депутата Сергея Медведева возбуждено дело Его обвиняют в мелком хулиганстве Поделиться Твитнуть

Фото: страница Сергея Медведева ВКонтакте

В Ленинский районный суд Перми поступило дело об административном правонарушении в отношении экс-депутата Пермской городской думы Сергея Медведева. Его обвиняют по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). На это первым обратил внимание юрист Артём Файзулин.

Поводом послужил пост Сергея Медведева ВКонтакте, опубликованный в конце прошлого года, где он раскритиковал российскую спецоперацию. В январе этого года депутат покинул пределы РФ и высказался по поводу лишения его мандата.

Дело будет рассматривать судья Наталья Полтавченко. Первое заседание состоится 9 февраля.

Сергею Медведеву грозит штраф от 30 до 100 тыс. руб.

Артём Файзулин обратил внимание на то, что из карточки дела на сайте суда «невозможно понять, какое именно ведомство и когда составило протокол об административном правонарушении, но, согласно закону, это прерогатива полиции».

Юрист также обратил внимание на то, что повторное возбуждение дела за эти правонарушения повлечёт и увеличение вменяемых штрафов, а впоследствии «не исключено, что какой-нибудь очередной пост Медведева будет «где положено» расценён как пропаганда экстремизма». В этом случае, по мнению Файзулина, «уголовное преследование не заставит себя долго ждать».

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