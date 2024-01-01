Осудившего СВО экс-депутата Пермской гордумы признали иноагентом Минюст РФ внёс Сергея Медведева в реестр 1 марта Поделиться Твитнуть

Фото: страница Сергея Медведева в соцсети ВКонтакте

Бывший депутат Пермской городской думы Сергей Медведев внесён в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста России.

«Медведев участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В информации также сказано, что Сергей Медведев сейчас проживает за пределами РФ и сотрудничает с организацией, которая включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России.

Также 1 марта в реестр иноагентов внесены писательница Людмила Улицкая, режиссёр Илья Хржановский, благотворительный фонд «Нужна помощь», незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека «Мемориал».

Напомним, Сергея Медведева исключили из КПРФ и лишили мандата депутата Пермской городской думы из-за его поста Вконтакте, опубликованного 31 декабря 2023 года. В нём он осудил российскую спецоперацию, которая проводится на территории Украины. Медведев выехал в Грузию. Против него возбуждено административное дело.

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