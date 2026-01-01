Стало известно, когда объявят дату открытия гостиницы на месте ДК «Телта» в Перми Названы регламентные и подготовительные процедуры, по завершении которых назначат срок Поделиться Твитнуть

«Новому компаньону» в Агентстве инвестиционного развития Пермского края рассказали, как гостиничный комплекс, построенный по ул. Окулова, 14 в Перми, на месте ДК «Телта», готовится к открытию.

В рамках подготовительных работ к запуску комплекса (в него входят гостиница, апартаменты, гастрономический кластер) ведётся настройка инженерных систем, комплектация сервисных зон, формирование операционной команды, отработка стандартов обслуживания. Кроме того, прорабатывается вопрос обустройства смотровой площадки, о которой власти Прикамья заявляли ранее.

«В настоящее время рассматриваются варианты развития прилегающей территории и общественных пространств, включая концепцию смотровой площадки. Окончательные параметры и этапы реализации будут определяться по мере завершения всех согласований. Официальная дата открытия гостиницы и ресторанов будет объявлена дополнительно — после завершения всех регламентных и подготовительных процедур», — поделились в ведомстве.

Представители девелопера UDS, структура которого занимается строительством объекта (ООО «Аквавита»), подтвердили, что 11 декабря краевое минимущества выдало разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа проекта — бизнес-парка «Гоголь». Он включает в себя гостиницу Hampton by Hilton, резиденции, бизнес-инфраструктуру и рестораны TÖВ и Lamberti. Далее будут введены термальный комплекс, конференц-зоны, гастробистро Tehnikum и благоустроенные общественные пространства.

Компания уже приступила ко второму этапу строительства. В него вошли апартаменты бизнес-класса, офисы, расширение общественных зон и набережной, дополнительные элементы гастрономической и культурной инфраструктуры, а также парковочная и сервисная инфраструктура.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми уже выставили на продажу помещения в БЦ «Гоголь», где продолжается строительство. Стоимость одного квадратного метра оценивается в 351 тыс. руб. Так, помещение в 620 кв. м продают за 217,6 млн руб., помещение в 30,9 кв. м — за 10,8 млн руб.

