Стоимость «квадрата» в будущем БЦ «Гоголь» в Перми оценивается в 350 тысяч рублей Одно из помещений продаётся за 217 млн рублей Поделиться Твитнуть

Стоимость одного квадратного метра в ещё не построенном БЦ «Гоголь» в Перми оценивается в 351 тыс. руб. Такие данные опубликованы на одном из сервисов объявлений.

Так, например, на продажу выставлено офисное помещение в 620 кв. м. Его стоимость 217,6 млн руб. Также продается офис в 30,9 кв. м за 10,8 млн руб.

В объявлении также указано, что для покупателей предусмотрена гибкая рассрочка, в том числе без процентов. В публикации также отмечается, что сдача объектов запланирована на 2028 год.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что компания ООО «Аквавита», входящая в группу ижевского девелопера УДС, получила разрешение на ввод в эксплуатацию гостиничного комплекса по ул. Окулова, 14 в Перми. Документ выдан 11 декабря 2025 года.

Так, 15-этажное здание категории «4-5 звёзд» возведено на месте бывшего Дома культуры «Телта». Строительство отеля Hampton by Hilton на 130 номеров началось в 2021 году. В комплексе предусмотрены конференц-зал, фитнес-центр, спа-зона и ресторан на верхнем этаже с панорамным видом на город. Отдельно сообщалось об открытии в здании ресторана коми-пермяцкой кухни «TÖB».

Рядом, по ул Окулова, 14а, продолжается возведение многофункционального комплекса — бизнес-парка «Гоголь». В сентябре 2025 года власти продлили разрешение на его строительство.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.