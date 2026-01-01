Гостиница на месте ДК «Телта» в Перми получила разрешение на ввод в эксплуатацию На Окулова, 14 откроется отель Hilton Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Как стало известно «Новому компаньону», компания ООО «Аквавита» (входит в группу ижевского девелопера УДС) получила разрешение на ввод в эксплуатацию гостиничного комплекса в Перми по ул. Окулова, 14.

Разрешение получено 11 декабря 2025 года. 15-этажная гостиница имеет категорию «4-5 звёзд», расположена на месте бывшего ДК «Телта».

Напомним, строительство гостиничного комплекса Hampton by Hilton на 130 номеров ведётся с 2021 года. В здании также предусмотрены конференц-зал, фитнес-центр, спа-зона и ресторан на самом верхнем этаже с панорамным видом. Позже стало известно, что в здании также откроется ресторан коми-пермяцкой кухни «TÖB». Здесь же, по ул. Окулова, 14а, ведётся строительство многофункционального комплекса — бизнес-парка «Гоголь». В сентябре 2025-го власти продлили разрешение на строительство комплекса.

Общие инвестиции в проект на старте оценивались в 1,5 млрд руб., затем постоянно увеличивались. В 2024 году общий бюджет проекта составил 2,5 млрд руб.

