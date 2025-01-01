Опубликованы эскизы интерьеров нового пермского ресторана «TÖB» Он откроется в гостиничном комплексе Hampton by Hilton Поделиться Твитнуть

фото: ТГ-канал «In vino papulos»

Алексей Папулов в своём Telegram-канале In vino papulos опубликовал рендеры будущего ресторана «TÖB».

фото: ТГ-канал «In vino papulos»

«Видим пермский звериный стиль, много меди, мозаику с фольклорными мотивами. Что интересно — дизайнеры интерьеров приезжали в Пермский край в экспедицию для поиска референсов и вдохновения», — написал Папулов.

фото: ТГ-канал «In vino papulos»

Как уже сообщал «Новый компаньон», в гостиничном комплексе Hampton by Hilton (ул. Окулова, 14) будет работать три ресторана, и один из них — «TÖB» (по-коми-пермяцки значит «Ветер») будет посвящён коми-пермяцкой кухне. Бренд-шефом проекта стал Егор Астраханцев.

В отеле на месте ДК «Телта» будут также работать гастробистро с летней террасой Tehnikum холдинга White Rabbit Family и ресторан Uilliam's московского ресторатора Уильяма Ламберти.

Кроме того, известно, что общественные пространства в отеле будут декорированы в коми-пермяцком стиле.

Планируется, что отель начнёт работать в 2025 году.

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