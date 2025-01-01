В пермском «Хилтоне» откроется ресторан коми-пермяцкой кухни Открытие запланировано на 2025 год Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Как уже сообщал «Новый компаньон», в гостиничном комплексе Hampton by Hilton (ул. Окулова, 14) будет работать три ресторана, причём один из них будет посвящён локальной кухне. 4 февраля порталу «РБК-Пермь» стало известно, что заведение будет коми-пермяцким и получит название «TÖB», что по-коми-пермяцки значит «Ветер».

Бренд-шефом проекта стал Егор Астраханцев, который начинал свою карьеру в пермском отеле Hilton и работал шефом в ресторане «Эмеральд» в отеле DoubleTree by Hilton Hotel в Тюмени.

В отеле на месте ДК «Телта» будут также работать гастробистро с летней террасой Tehnikum холдинга White Rabbit Family и ресторан Uilliam's московского ресторатора Уильяма Ламберти.

Кроме того, известно, что общественные пространства в отеле будут декорированы в коми-пермяцком стиле.

Планируется, что отель начнёт работать в нынешнем году, который является годом 100-летия Коми-Пермяцкого округа.

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