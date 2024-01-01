Зарина Ситдикова В гостиничном комплексе на месте ДК «Телта» в Перми откроется ресторан локальной кухни Проект будет запущен строящим объект девелопером UDS Group Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В гостиничном комплексе, который возводит на месте ДК «Телта» ижевский девелопер UDS Group, планируется открыть ресторан локальной кухни. Об этом со ссылкой на застройщика сообщается в telegram-канале in vino papulos.

По данным автора блога, новый ресторан будет собственным проектом девелопера. Других подробностей гастрономического проекта застройщик пока не раскрыл, однако известно, что у компании есть свой бренд-шеф Егор Астраханцев. Он начинал свою карьеру в пермском отеле Hilton и работал шефом в ресторане «Эмеральд» в отеле DoubleTree by Hilton Hotel (Тюмень).

В сообщении также говорится, что, помимо ресторана локальной кухни, в гостиничном комплексе будет открыто гастробистро Tehnikum с летней террасой от White Rabbit Family и ресторан Uilliam’s от московского ресторатора Уиллиама Ламберти, который разместится на 15-м этаже.

Как ранее писал «Новый компаньон», первый этап комплекса на месте ДК «Телта», включающий отель, должны сдать на девять месяцев позже изначально запланированного срока — в 2025 году. При этом второй этап проекта, деловой центр, введут в 2027-м, то есть позже на год. Общий бюджет строительства гостиничного комплекса составляет 2,521 млрд руб., с момента начала работ на площадке он увеличился на 197 млн руб.

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