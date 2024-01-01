Гостиницу на месте ДК «Телта» в Перми сдадут на 9 месяцев позже

Проекту на год продлили действие статуса «приоритетный инвестиционный»

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гостиница Окулова, 14 Пермь

  Олег Антонов

Ижевский девелопер UDS Group увеличил сроки возведения своего гостиничного комплекса на ул. Окулова, 14 в Перми (на месте ДК «Телта»). Краевой совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата продлил проекту на один год действие статуса «приоритетный инвестиционный».Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Первый этап комплекса, включающий отель, теперь должны сдать на девять месяцев позже — в 2025 году. Второй этап проекта, деловой центр, введут на год позже запланированного — в 2027-м.

Вложения в комплекс вырастут на 197 млн руб. — общий бюджет проекта составит теперь 2,521 млрд руб.

Гостиничный комплекс на месте ДК «Телта» возводит компания «Аквавита» из холдинга UDS Group Алексея Чулкина. Общие инвестиции в проект на старте оценивались в 1 млрд руб., затем постоянно увеличивались. Комплекс включает в себя отель с 130 номерами, конференц-залы, фитнес-центр, офисы, коворкинг, ритейл-зону, гастромаркет и два ресторана. Открытие отеля планировалось в первом квартале 2024 года

В апреле этого года стало известно, что на 15 этаже строящегося гостиничного комплекса по ул. Окулова, 14 собираются открыть ресторан с панорамным видом на город. Владельцем заведения станет известный ресторатор итальянского происхождения Уильям Ламберти, который перебрался в Россию еще в 90-х годах. Ресторан будет предлагать блюда итальянской кухни.

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