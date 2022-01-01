Стоимость строительства гостиницы Hilton в Перми увеличилась на 15% Все строительные работы должны быть завершены осенью 2023 года Поделиться Твитнуть

Гостиница Hilton «четыре звезды» на 130 номеров начнёт работу в Перми в первом квартале 2024 года. Об этом 30 мая заявил журналистам гендиректор компании-инвестора проекта ООО «Аквавита», и.о руководителя обособленного подразделения компании «UDS group» Максим Федотов.

«В 2021 году мы заключили соглашение с Агентством инвестиционного развития Пермского края о реализации проекта строительства гостиничного комплекса под брендом Hilton. — цитирует ТАСС слова Фёдорова. — Сдачу мы планируем осенью 2023 года, но в нормальную работу проект должен выйти в первом квартале 2024 года».

Гостиница возводится на месте бывшего ДК «Телта» на ул. Окулова, 14. По словам инвестора, по проекту, предполагается строительство 15-этажного здания гостиницы, в котором кроме номеров разместятся конференц-зал, фитнес-центр и спа-зона, а также ресторан на самом верхнем этаже. Номера в гостинице будут двухместные, 47 из них будут с видом на реку.

Как отметил Фёдоров, изначальная стоимость реализации проекта составляла около 1 млрд рублей, сейчас, ввиду роста цен, сумма увеличилась на 10-15%.

«Основное здание гостиницы сейчас строится на уровне второго этажа. Также выполняются работы по переустройству инженерных сетей. Параллельно проводится работа по выбору и замещению оборудования, которое было заложено в основном проекте. В августе-сентябре мы планируем полностью закупить оборудование для комплектации объекта», — рассказал о ходе строительства Максим Фёдотов.

Напомним, в апреле губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, что проект гостиницы Hilton не только будет реализован, он ещё и будет улучшен — появится площадка, как в парке Зарядье, через которую можно будет спуститься до электрички. Проект этого парка будет профинансирован в равных долях бюджетом края, РЖД и инвестором.





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