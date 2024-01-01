Столичный ресторатор Уиллиам Ламберти запустит в Перми видовой ресторан Он откроется на верхнем этаже гостиницы на улице Окулова Поделиться Твитнуть

На 15 этаже строящегося гостиничного комплекса по ул. Окулова, 14 откроется ресторан с панорамным видом на город. Владельцем заведения станет известный ресторатор итальянского происхождения Уильям Ламберти, который перебрался в Россию еще в 90-х годах. Ресторан будет предлагать блюда итальянской кухни. Эту информацию сообщило издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Компания UDS Group завершает строительство многофункционального комплекса с апартаментами по ул. Окулова, 14 в Перми. Первая очередь комплекса включает в себя гостиничный комплекс бизнес-класса, видовой ресторан итальянской кухни Уиллиама Ламберти и спа-центр.

Уиллиам Ламберти был бренд-шефом сети «Азбука Вкуса» и создал популярные заведения на большой Никитской и Патриарших. Кроме того, Ламберти имеет опыт работы в ресторанах со звёздами Мишлен в Неаполе, Флоренции и Лондоне, подчеркнули в UDS Group.

Гостиничный комплекс на месте ДК «Телта» возводит компания «Аквавита» из холдинга UDS Group Алексея Чулкина. Общие инвестиции в проект оцениваются в 1,5 млрд руб., а комплекс будет включать в себя отель с 130 номерами, конференц-залы, фитнес-центр, офисы, коворкинг, ритейл-зону, гастромаркет и два ресторана. Планируется открытие отеля в 2024 году.

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