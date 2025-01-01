Алёна Бронникова Минимущества продлило разрешение на строительство бизнес-парка «Гоголь» в Перми Проект реализуют на месте бывшего ДК «Телта» Поделиться Твитнуть

Минимущества Пермского края продлило разрешение на строительство гостиничного комплекса на месте бывшего ДК «Телта» по ул. Окулова, 14 в Перми. Согласно реестру, разрешение было выдано 3 сентября ООО «Аквавита» (входит в группу ижевского девелопера «УДС»).

Напомним, по данному адресу ведётся строительство гостиничного комплекса Hampton by Hilton. Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в здании также разместится ресторан коми-пермяцкой кухни «TÖB» («Ветер»).

На ул. Окулова, 14а также ведётся строительство многофункциональный комплекс — бизнес-парк «Гоголь». На официальном сайте указано, что срок ввода в эксплуатацию объекта запланирован в 2028 году. Реализация ведётся в два этапа: первым будут построены лобби, рестораны местной, итальянской кухни и «Техникум», спа-комплекс с русскими банями и бассейном, конференц-зал, апартаменты. Вторым этапом будет выполнено благоустройство, создан зимний сад и обустроены открытые террасы на кровле.

